الخارجية الأمريكية: نعمل مع مصر وقطر بشأن حرب غزة ونتوقع تحقيق بعض النجاح

القاهرة - سامية سيد - نقلت شبكة سي إن إن عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قولها بأن الإدارة الأمريكية تعمل مع مصر وقطر بشأن حرب غزة، مؤكدة "هم أذكياء ومهرة وأتوقع أن نحقق بعض النجاح".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية " كان لدينا وقف إطلاق نار مكننا من إدخال مساعدات لكن حماس خرقته، مؤكدة " أمام ترامب وويتكوف العديد من الأدوات والخيارات والشركاء".
 

