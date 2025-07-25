شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مصري: اتصالات مكثفة بين الوسيطين المصري والقطري للتشاور حول مفاوضات إسرائيل وحماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مصري لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك اتصالات مكثفة بين الوسيطين المصري والقطري للتشاور بخصوص آخر المستجدات الخاصة بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس.

أضاف المصدر، أن الطرفان اتفقا علي استكمال التفاوض بعد التشاور خلال الأيام القادمة للانتهاء من نقاط الاختلاف بين الطرفين، مشيرا إلى استمرار تكثيف جهود الوسطاء لاستكمال عملية إدخال المساعدات لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.