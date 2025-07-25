شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 43 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 26 يوليو، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

مازالت البلاد تحت تأثير الأجواء شديدة الحرارة، وذلك تزامنا مع تأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها غدا السبت وحتى الثلاثاء المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة العظمى على القاهرة فى الظل 41 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة .

ذروة الموجة شديدة الحرارة غدا.. القاهرة تصل 43 درجة وجنوب الصعيد 46



تنسيق الجامعات 2025 .. للطالب تسجيل 75 رغبة بموقع التنسيق الإلكترونى

أكد مكتب التنسيق أن عدد الرغبات المتاحة للطالب لتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى يبلغ 75 رغبة.

تصعيد أمريكى فرنسى.. ترامب يسخر من اعتراف ماكرون بدولة فلسطين

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن "ما أعلنه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية لا ثقل له وكلماته لا وزن لها".

"ناسا" تحذر من كويكب يقترب من الأرض الإثنين المقبل بحجم برج بيزا المائل

الأرض على موعد مع كويكب ضخم يعرف باسم "2025 OW"، يقارب حجمه برج بيزا المائل، الاثنين المقبل، ويبلغ قطر الكويكب حوالى 210 أقدام، أى ما يعادل مبنى مكون من 15 طابقًا تقريباً. وفق ما كشفت وكالة "ناسا" .

أحمد هشام يتأهل لنصف نهائى بطولة العالم للسلاح بجورجيا ويضمن ميدالية لمصر

نجح أحمد هشام لاعب المنتخب الوطنى للسلاح إلى نصف نهائى منافسات السيف بالفوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-8، ببطولة العالم للسلاح المقامة فى جورجيا ليضمن ميدالية لمصر.

نتنياهو: ندرس الآن بدائل لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء حكم حماس

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس هى العائق فى وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والآن نحن ندرس البدائل لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء حكمها".

آلات تراثية مصرية.. تاريخ صناعة آلة السمسمية من القنال إلى العالمية.. فيديو

للسمسمية عشق لا ينقطع بين الصغير والكبير والرجل والمرأة، فهى آلة التراث التى أصبحت الفلكلور الشعبى الذى يميز محافظات القناة بين المحافظات المصرية بل والمنطقة العربية.

بايرن ميونخ يرفع عرضه لضم لويس دياز إلى 67 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية عن قيام نادى بايرن ميونخ الألماني بتقديم عرض جديد إلى نادى ليفربول الإنجليزى من أجل التعاقد مع الجناح الكولومبى لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سر انضمام مصطفى شلبى مبكرا إلى معسكر البنك الأهلى فى برج العرب

فضّل مصطفى شلبي الوافد الجديد إلى نادى البنك الأهلي، قادما من الزمالك خلال الميركاتو الصيفى الجارى الإنتظام فى تدريبات فريقه الجديد، بمعسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب بالإسكندرية رغم أن المعسكر سينتهى بعد 72 ساعة وكان بالأمكان تأجيل الإنضمام إلى بعد إنتهاء المعسكر.

11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية فى خبر عاجل، منذ قليل، بارتقاء 11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 4 من منتظرى المساعدات، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

الزمالك يترقب موقف أحمد عبد القادر النهائى مع الأهلى

مازال نادى الزمالك يترقب موقف أحمد عبد القادر لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، من الرحيل عن القلعة الحمراء، حيث استقر مسئولى الأهلى على تسويقه عقب خروجه من حسابات الإسباني خوسيه ريبيرو، وبات اللاعب صداع فى رأس مسئولى ناديه فى الفترة الأخيرة.

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل مفتى القدس من المسجد الأقصى المبارك

قالت وسائل إعلام فلسطينية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من المسجد الأقصى.

الخارجية الفلسطينية: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يمثل انتصارا للدبلوماسية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يمثل انتصارا للدبلوماسية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى خبر عاجل.

محافظة الجيزة تصدر بيانا بشأن ضبط الاسكوتر الكهربائى للأطفال من الشوارع

أصدرت محافظة الجيزة بيانًا توضيحيًا بشأن التوجيه الصادر عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فيما يخص ضبط "الاسكوتر الكهربائى للأطفال" من الشوارع.

موعد ودية الأهلى أمام البنزرتى فى معسكر تونس

يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلي الليلة مباراة ودية فى معسكر تونس استعداداً للموسم الجديد، حيث يُقيم الفريق معسكره الخارجى بمدينة طبرقة التونسية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-7-2025.. عيار 21 يصل 4635 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-7-2025 بضعة جنيهات، ليسجل عيار 21-الأكثر مبيعًا- 4855 جنيهًا، وسجل عيار 18 مبلغ 3972 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 37080 جنيهًا.