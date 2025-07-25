السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات مكيفة ونوم يوميًا إلى مرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل عدد من القطارات المكيفة وقطارات النوم على خط (القاهرة – مرسى مطروح) والعكس، وذلك تلبية للطلب المتزايد على السفر إلى محافظة مطروح خلال موسم الصيف، ودعمًا لحركة السياحة الداخلية إلى المدن الساحلية.

جدول تشغيل القطارات إلى مرسى مطروح والعكس:

أولًا: قطارات (ثالثة مكيفة) – تعمل يوميًا

- القطار رقم 939/940 (القاهرة / مرسى مطروح):

يقوم من القاهرة الساعة 05:50 صباحًا، ويصل مرسى مطروح الساعة 13:35 ظهرًا.

- القطار رقم 1933/1934 (القاهرة / مرسى مطروح):

يقوم من القاهرة الساعة 23:10 مساءً، ويصل مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالي.

- القطار رقم 1935/1936 (مرسى مطروح / القاهرة):

يقوم من مرسى مطروح الساعة 13:45 ظهرًا، ويصل القاهرة الساعة 20:55 مساءً.

- القطار رقم 942/943 (مرسى مطروح / القاهرة):

يقوم من مرسى مطروح الساعة 21:00 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 04:15 صباحًا.

ثانيًا: قطارات (نوم + ثانية أسباني مكيفة):

- القطار رقم 773/772 (القاهرة / مرسى مطروح):

يعمل أيام السبت، الإثنين، الأربعاء، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءً، ويصل مرسى مطروح الساعة 05:40 صباحًا.

- القطار رقم 775/774 (مرسى مطروح / القاهرة):

يعمل أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

ثالثًا: قطارات (أولى + ثانية أسباني مكيفة):

- القطار رقم 773/772 (القاهرة / مرسى مطروح):

يعمل أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءً، ويصل مرسى مطروح الساعة 05:40 صباحًا.

- القطار رقم 775/774 (مرسى مطروح / القاهرة):

يعمل أيام الإثنين، الأربعاء، الجمعة، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

رابعًا: قطارات (روسي تهوية ديناميكية) – تعمل يوميًا:

- القطار رقم 1205/1206 (القاهرة / مرسى مطروح):

يقوم من القاهرة الساعة 06:45 صباحًا، ويصل مرسى مطروح الساعة 15:35 عصرًا.

- القطار رقم 1209/1208 (مرسى مطروح / القاهرة):

يقوم من مرسى مطروح الساعة 08:00 صباحًا، ويصل القاهرة الساعة 17:20 مساءً.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتوفير خدمات نقل آمنة، مريحة، ومتنوعة تُلبي احتياجات الركاب خلال موسم الصيف، خاصة إلى الوجهات الساحلية ذات الإقبال السياحي المتزايد.

كما شددت الهيئة على التزامها بتعزيز كفاءة التشغيل وتيسير حركة السفر بين المحافظات، بما يواكب تطلعات المواطنين ويسهم في دعم خطط الدولة لتنشيط السياحة الداخلية.