عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه الدكتور السيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، مجموعة من النصائح المهمة للشباب، داعيًا إلى ضرورة اغتنام النعم التي يعيشها الإنسان قبل أن تزول، وفي مقدمتها نعمتا الصحة والفراغ، مشددًا على أهمية استثمار الوقت في العمل والإيمان لبناء مستقبل مشرق.

وأكد نجم، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، أن النبي محمد ﷺ نبه المسلمين إلى خمس فرص ثمينة ينبغي انتهازها قبل فوات الأوان، وهي: الحياة قبل الموت، والصحة قبل المرض، والغنى قبل الفقر، والفراغ قبل الانشغال، والشباب قبل الهرم، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الناس يندمون على ضياع هذه النعم بعد فوات الأوان.

واستشهد نجم بحديث النبي ﷺ: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ"، موضحًا أن الغفلة عن استثمار هاتين النعمتين تُعد خسارة كبرى، مؤكدًا أن يوم القيامة يُعرف بـ"يوم التغابن" لأن الناس سيكتشفون حينها كم ضيعوا من فرص حياتهم.

كما استحضر نجم أقوال الصحابة والتابعين عن أهمية الوقت، حيث أشار إلى مقولة الحسن البصري: "ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنمني، فإني لا أعود إلى يوم القيامة"، مضيفًا: "إنما أنتَ أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك".

وأكد العالم الأزهري في ختام حديثه أن شباب اليوم مطالبون بالوعي بقيمة الزمن والنعمة التي يعيشونها، والعمل على استثمارها في الخير والتقدم.