وزير الخارجية يفتتح مصنع "سيلتال" المصري لإنتاج الأدوات الكهربائية في السنغال

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مصنع شركة "سيلتال" المصرية لإنتاج الأدوات الكهربائية في العاصمة السنغالية داكار، اليوم الجمعة، وذلك بحضور السيد سيرين جاي ديوب وزير التجارة والصناعة وعدد من المسئولين السنغاليين.

وأكد الوزير بدر عبد العاطي، خلال كلمة ألقاها، أن هذا المشروع الصناعي يعد خطوة هامة نحو تعزيز النشاط الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية، وتفعيل لتوجه الدولة المصرية للتعاون مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيّما التصنيع ونقل التكنولوجيا.

واضاف عبد العاطي، أن المشروع يجسد الرؤية المصرية القائمة على تحقيق التنمية المشتركة مع الأشقاء في إفريقيا، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على دعم الاستثمارات المصرية في الخارج، خاصة في الدول الإفريقية. كما نوه الى أهمية المصنع في توفير منتجات كهربائية عالية الجودة بأسعار تنافسية للأسواق المحلية والإقليمية، فضلا عن نقل الخبرات الصناعية المصرية.

ومن جانبه، أشاد سيرين جاي ديوب وزير التجارة والصناعة بالدور المميز الذى تقوم به مصر لدعم المشروعات والاستثمارات فى السنغال، والاسهام في نقل الخبرات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما أكد استعداده الكامل لتقديم كافة أشكال التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال المصريين الراغبين في الاستثمار في السوق السنغالية.