شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعى، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجارى من 19 إلى 25 يوليو ٢٠٢٥، والتى شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات الحيوية.

وتناولت الإنفوجرافات الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء لمتابعة عدد من ملفات عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أكد على الدور المحورى للجهاز فى دعم هذه النوعية من المشروعات، وكذلك دعمه لرواد الأعمال والمبتكرين، وتمت الإشارة إلى أن نسبة تمويل المشروعات الإنتاجية (الصناعي/ الزراعي/ الحيواني) بلغت 24% خلال عام 2025.

وعقد اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، تم خلاله استعراض الجهود المتخذة خلال الفترة الماضية، مع الإشارة إلى عددٍ من الخطوات الجارى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومتابعة جهود عمل كل وزارة وفقًا للمستهدفات المطلوب تحقيقها.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير قطاع صناعة السكر وتعزيز الإنتاج المحلى، حيث تم استعراض ملامح محاور استراتيجية الدولة لنمو صناعة السكر، وكذلك تنمية مختلف الصناعات القائمة والمرتبطة بهذه الصناعة، وتمت الإشارة إلى امتلاك شركة السكر والصناعات التكاملية 8 مصانع لإنتاج السكر من القصب، بالإضافة إلى مجمع صناعى متكامل يشمل عمليات تكرير السكر من القصب والبنجر.

وتضمنت أنشطة رئيس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض موقف توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمة تداولها، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل على تطوير المنظومة، ووصول الدعم المقدم للمستحقين، مع التأكيد على توافر الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات التعاونية بجميع القرى، وانتظام حركة الصرف وفقًا لمنظومة كارت الفلاح الذكى، بجانب توافر مخزون كافٍ للصرف للمزارعين.

كما اجتمع مع رئيس مجلس إدارة مجموعة "سمو القابضة" السعودية لاستعراض خطط المجموعة للاستثمار فى مصر، مُرحبًا بتوجه المستثمرين السعوديين لإنشاء الصناديق العقارية، مؤكدًا تقديم جميع صور التحفيز والتيسيرات الممكنة للمستثمرين، منوهًا إلى أنه تم حل الجزء الأكبر من المشكلات التى واجهت المستثمرين السعوديين والتى كانت عالقة منذ سنوات.

وشملت الانفوجرافات اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإنشاء مركز عالمى لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والغلال، مؤكدًا أنه سيتم إنشاؤه فى موقع متميز فى قلب 3 قارات كبرى، وكلف بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من الوزارات المعنية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتتولى العمل على سرعة الانتهاء من دراسة الجدوى، وإعداد ملف متكامل حول الفرص الاستثمارية المتميزة للمشروع.



كما عقد اجتماعًا لاستعراض جهود خفض الدين العام من الناتج المحلى، مؤكدًا استمرار الحكومة فى جهودها للحفاظ على مسار تنازلى مستدام للدين الخارجى، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة، وتم التأكيد على استهداف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثمارى المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

كما أجرى رئيس الوزراء زيارة تفقدية لموقع المحطة النووية بالضبعة، مؤكدًا أن المشروع أصبح واقعًا ملموسًا يجسد الإرادة الوطنية والعزيمة الصلبة نحو امتلاك مصادر لتوليد الطاقة الكهربائية متطورة وآمنة ومستدامة.

وتضمنت الأنشطة، عقده اجتماعا مع وكلاء الماركات العالمية لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر، مؤكدا أن الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة، أسهمت فى استقرار سوق النقد الأجنبى فى ظل الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن، والتى أسهمت فى سهولة خروج ودخول العملة الصعبة.