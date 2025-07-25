شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة الموجة شديدة الحرارة غدا.. القاهرة تصل 43 درجة وجنوب الصعيد 46 والان مع تفاصيل الخبر

مازالت البلاد تحت تأثير الأجواء شديدة الحرارة، وذلك تزامنا مع تأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها غدا السبت وحتى الثلاثاء المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة العظمى على القاهرة فى الظل 41 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة .

وبفعل الرطوبة المرتفعة تصل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة 43 درجة ، وجنوب الصعيد ترتفع لتصل 46 درجة .

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 26 يوليو، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الانحاء، حار رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.



وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع غدا، ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، وشبورة مائية من (8:4 صباحاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 41 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 34 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 31 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة.