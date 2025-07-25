شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين فى إطلاق نار بجامعة نيو مكسيكو فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل شخص على الأقل وأصيب آخرين فى إطلاق نار مميت فى مجمع سكنى للطلاب بجامعة نيو مكسيكو فى أمريكا، وأكدت الشرطة أن المشتبه به طليق حتى الآن.

وقالت جامعة نيو مكسيكو في بيان نُشر على الإنترنت حوالي الساعة 6:30 صباحًا إن "أعيرة نارية أطلقت على مجمع السكن الجامعي في كاساس ديل ريو".

وأكدت "من باب الحيطة والحذر، أغلقت الجامعة حرمها الجامعي المركزي في ألبوكيركي".

وتتواجد العديد من وكالات إنفاذ القانون في مكان الحادث وتقوم بالتحقيق.

وتضم الجامعة الواقعة في وسط ألبوكيركي حوالي 23 ألف طالب خلال العام الدراسي.