شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل قطارات لمطروح خلال موسم الصيف.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القوميه لسكك حديد مصر، تشغيل عدد من القطارات المكيفة وقطارات النوم على خط (القاهرة – مرسى مطروح) والعكس، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى محافظة مطروح خلال موسم الصيف وذلك في إطار جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتعزيز خدمات النقل الجماعي وتقديم أعلي مستويات الجودة لجمهور الركاب ودعم حركة السياحة الداخلية إلى المدن الساحلية، ، يتم.

وذلك وفقًا للجدول الزمني التالي:

أولًا: قطارات (ثالثة مكيفة) – يومية:

• القطار رقم): 939/ 940 ( القاهرة / مرسى مطروح

يقوم من محطة القاهرة يوميًا في تمام الساعة 05.50، ويصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 13.35 ظهراً .

• القطار رقم): 1933/1934 ( القاهرة / مرسى مطروح)

يقوم من محطة القاهرة يوميًا في تمام الساعة 23:10، ويصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالي.

• القطار رقم): 1935/1936 ( مرسى مطروح / القاهرة)

يقوم من محطة مرسى مطروح يوميًا في تمام الساعة 13:45، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 20:55 مساءً.

• القطار رقم): 942/943 ( مرسى مطروح / القاهرة)

يقوم من محطة مرسى مطروح يوميًا في تمام الساعة 2100، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 4.15 صباحاً.

ثانيًا: قطارات (نوم + ثانية أسباني مكيفة):

• القطار رقم): 773/772 (القاهرة / مرسى مطروح)

يعمل أيام السبت، الإثنين، الأربعاء من كل أسبوع ، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءً، ويصل إلى مرسى مطروح الساعة 05:40 صباحًا.

• القطار رقم): 775/774 (مرسى مطروح / القاهرة)

يعمل أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس من كل أسبوع ، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

ثالثًا: قطارات (أولى + ثانية أسباني مكيفة):

• القطار رقم): 773/772 (القاهرة / مرسى مطروح)

يعمل أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس من كل أسبوع، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءً، ويصل إلى مرسى مطروح الساعة 05:40 صباحًا.

• القطار رقم): 775/774 ( مرسى مطروح / القاهرة)

يعمل أيام الإثنين، الأربعاء، الجمعة من كل أسبوع ، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

رابعا : قطارات (روسى تهوية) – يومية:

• القطار رقم): 1205/ 1206 ( القاهرة / مرسى مطروح)

يقوم من محطة القاهرة يوميًا في تمام الساعة 6:45 صباحا، ويصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 15:35 عصراً .

• القطار رقم:1209/ 1208 ( مرسى مطروح / القاهرة)

يقوم من محطة مرسى مطروح يوميًا في تمام الساعة 8:00 صباحا، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 5:20 مساء.

وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتوفير خدمات نقل آمنة ومريحة تلبي احتياجات الركاب خلال موسم الصيف، خاصة إلى الوجهات الساحلية ذات الإقبال المتزايد. وتجدد التزامها بتعزيز كفاءة التشغيل وتيسير حركة السفر بين المحافظات، بما يواكب تطلعات المواطنين ويدعم خطط الدولة لتنشيط السياحة الداخلية. ولمزيد من المعلومات بشأن الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر للتيسير علي السادة جمهور الركاب ، من خلال الرابط التالي : https://www.enr.gov.eg/Ar/Default.aspx وكذلك من خلال الحساب الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.