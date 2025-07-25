شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. 8 كليات تقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة مباشرة بـ50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مكتب التنسيق أنه يمكن قبول الطلاب المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الجامعة مباشرة، اذ أنه يتم استثناء الطلاب المصريين؛ طلاب الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية من ذوي الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم بمختلف فئاتهم و(طلاب الدمج) من شرط المجموع الكلي بالحصول على 50% على الأقل في الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العربية والأجنبية المعادلة، وذلك عند الالتحاق ببعض الكليات النظرية والعملية وهي على النحو التالي:

** كليات (الآداب – التجارة – الحقوق): للطلاب من ذوي الإعاقة الحركية بشرط أن تكون الإعاقة تمنع الطالب من الحركة أو تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين.

** كليات (الآداب- دار العلوم – الألسن – الحقوق – الخدمة الاجتماعية): للطلاب المكفوفين.

** كليات (التربية النوعية والاقتصاد المنزلي): لطلاب الصم وضعاف السمع.

** كليات (الآداب – الحقوق – التجارة – دار العلوم – الألسن – الخدمة الاجتماعية): لطلاب الدمج (وفقاً لما هو مدرج بشهادة الثانوية العامة المصرية) ويتم تحديد الكلية التي يمكن أن يلتحق بها الطالب من الكليات المذكورة أعلاه عن طريق الجامعة مباشرة وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية.