غدا.. وزارة الأوقاف تعقد (675) مجلس فقه بعنوان تعريف الصلاة وفضلها وأركانها

القاهرة - سامية سيد - في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وفي ضوء خطتها لنشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة مظاهر التطرف اللاديني المتمثلة في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، تنظم وزارة الأوقاف (675) مجلس فقه على مستوى الجمهورية، تحت عنوان: "تعريف الصلاة، وفضلها، وشروط وجوبها، وأركانها"، وذلك غدا السبت القادم الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٥م، عقب صلاة العشاء.

ويأتي هذا النشاط الفقهي ضمن برنامج "مجالس الفقه"، الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد لدى المواطنين، وبيان مكانة الصلاة باعتبارها الركن الثاني من أركان الإسلام، وأعظم أركان العبادة العملية بعد الشهادتين، مع بيان شروطها وأركانها، وغرس أهمية المحافظة عليها في نفوس النشء والشباب.

ويشارك في هذه المجالس نخبة من العلماء المتخصصين والدعاة المؤهلين، في مساجد كبرى بمختلف المحافظات، وذلك في إطار خطة الأوقاف لتقديم خطاب ديني يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويرسخ القيم الدينية في سلوك الناس ومعاملاتهم.