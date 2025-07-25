شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصطفى شردي في حوار مفتوح بندوة حوارية بمعرض بورسعيد الثامن للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الكاتب الصحفى والإعلامي محمد مصطفى شردي في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، ضيفا على معرض بورسعيد الثامن للكتاب، في ندوة حواريه مع جمهور المعرض.

ويشارك محمد مصطفى شردي شردي في ندوة حوارية عنوانها "حكايات بورسعيدية"، ويتبادل الأراء في حوار مفتوحا مع الجمهور.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء، الذي يُقام ضمن فعاليات المعرض، محطات بارزة من مسيرة شردي المهنية في العمل الإعلامي والصحفي، إلى جانب مناقشات مفتوحة مع الحضور حول المشهد الإعلامي الراهن وتطورات الساحة السياسية والثقافية في مصر والمنطقة.

تأتي الندوة في إطار حرص معرض بورسعيد للكتاب على استضافة الرموز الإعلامية والثقافية في مصر، لتعزيز الحوار والتواصل المباشر بين القامات الفكرية والجمهور.