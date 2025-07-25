شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. كيفية قبول الطلاب ذوي الاحتياجات بالجامعات والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب التنسيق أن قبول الطلاب المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم بالجامعات الحكومية والمعاهد، يكون عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد طبقاً لقواعد الترشيح المعلن عنها لجميع فئات الطلاب:

حيث يحق للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم التقدم عن طريق التنسيق الإلكتروني للكليات والمعاهد العملية والنظرية التي تقبل شهاداتهم (ثانوية عامة مصرية وما يعادلها - الشهادات الفنية المصرية) والتي تتفق مع ترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية الحاصلين عليها واجتياز اختبار القدرات أو اختبار المقابلة الشخصية الخاص ببعض الكليات والمعاهد التي تشترط ذلك ضمن شروط الالتحاق بها، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأوضح مكتب التنسيق أنه يمكن أيضا قبول الطلاب المصريين من ذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق الجامعات مباشرة.