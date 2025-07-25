شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يمثل انتصارا للدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلانالجمعة، 25 يوليو 2025 02:52 م
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يمثل انتصارا للدبلوماسية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أنّ قرار ماكرون يمثل التزاما بالقانون الدولي وحل الصراع سياسيا، داعية دول العالم لاتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بحل الدولتين.
