المجلس الوطني الفلسطيني يثمن جهود مصر من أجل تأمين إدخال المساعدات لغزة

ثمن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الجهود المتواصلة التي تبذلها جمهورية مصر العربية، من أجل تأمين إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى النازحين والمحاصرين الذين يعانون من التجويع منذ أكثر من 22 شهرا في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف فتوح في بيان، اليوم الجمعة، أن المساعي المصرية نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية، في إدخال عدد من شاحنات المساعدات، ما يعكس التزام مصر الثابت والدائم تجاه قضيتنا العادلة، ودورها التاريخي والمركزي في دعم نضال شعبنا وحقوقه الوطنية.

وثمن الدور الرئيسي لجمهورية مصر، إلى جانب دولة قطر، في المساعي الرامية إلى وقف العدوان والإبادة الجماعية ترتكب بحق شعب أعزل محاصر.

وشدد فتوح على ثقته بأن الأشقاء المصريين سيستمرون ببذل الجهد الدبلوماسي، والضغط على المجتمع الدولي وعلى الاحتلال الإسرائيلي، من أجل تأمين تدفق كافة المستلزمات الطبية، والمواد الغذائية وحليب الأطفال إلى قطاع غزة، والعمل على إفشال سياسة التجويع الممنهجة، وحرمان المدنيين من أبسط مقومات الحياة، وهي سياسة إجرامية تهدف إلى كسر صمود شعبنا والنيل من إرادته الوطنية الصلبة.

وأكد على الثقة بالدور الريادي والفاعل لمصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمضيفا "نعول على قدرتها في ممارسة مزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي لوقف العدوان الظالم، والتصدي للمخططات الرامية إلى تهجير أهلنا في غزة، كما تصدت من قبل لكل المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".