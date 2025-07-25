شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تطلق قافلة تنموية بحدائق أكتوبر لدعم سكان المناطق المطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة التضامن الاجتماعي القافلة الخامسة من القوافل التنموية لدعم سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث شهدت منطقة حدائق اكتوبر بمحافظة الجيزة، تنفيذ حزم من أنشطة الحماية الاجتماعية التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر بهذه المناطق وذلك فى إطار جهود الوزارة وتدخلاتها التنموية ببدائل العشوائيات ،وانطلقت أعمال القافلة الخامسة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني



وتضمنت القافلة عدداً من التدخلات الطبية والتوعوية بالمنطقة استهدفت ما يزيد على 400 مستفيد من الخدمات الطبية المجانية بالعديد من التخصصات من الرمد وفحص العين وعيادة العظام والأنف والأذن وتخصص الأطفال متضمنة التطعيمات والباطنة والجلدية، حيث تم توفير الفحوصات الطبية مجانا والتحاليل والأدوية مع تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات ،كما نفذت القافلة برامج توعوية خاصة بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي .

كما قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتنفيذ أنشطة توعوية حول مخاطر الإدمان وطرق الوقاية، حيث قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالانتشار في القافلة وعمل التوعية للمستفيدين بخطورة المخدرات والتدخين مع التأكيد على توفير العلاج بالمجان وفى سرية تامة ومن خلال الورش الفنية والفنون التعبيرية.



