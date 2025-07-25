شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اليوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025م القافلة الدعوية المشتركة اعمالها إلى محافظة شمال سيناء، والتي تضم نخبة من علماء الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسسات الدينية الكبرى في مصر.

وتأتي القافلة برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، و الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، وتضم القافلة سبعة من علماء الأزهر الشريف، وعشرة من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وتسعى القافلة إلى تعزيز الوعي الديني، وتصحيح المفاهيم، ونشر قيم الانتماء والتعايش والسلام في ربوع شمال سيناء، دعمًا للجهود الوطنية في بناء الإنسان ومواجهة الفكر المتطرف.

انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى شمال سيناء