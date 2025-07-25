شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025 .. للطالب تسجيل 75 رغبة بموقع التنسيق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب التنسيق أن عدد الرغبات المتاحة للطالب لتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى يبلغ 75 رغبة.

استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية لعام 2025، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/ أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.