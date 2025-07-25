شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. كيف يتم القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب التنسيق أن القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يكون عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

وكانت وزارة التعليم العالى، قد أكدت أن مكتب التنسيق لم يتسلم نتيجة الثانوية العامة 2025، من وزارة التربية والتعليم حتى الآن، وأن الوزارة فى انتظار استلام النتيجة لدراسة مجموع الطلاب ووضع الاحصائيات والمجموع التكرارى ثم العمل على وضع الحدود الدنيا للتنسيق واعتمادها، وإعلان الجدول الزمنى لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وكان الدكتور جودة غانم المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أكد أنه بمجرد استلام نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم تستغرق العملية 72 ساعة لبدء العمل وإعلان موعد أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.