شكرا لقرائتكم خبر عن والد الأشقاء الـ6 المتوفين بالمنيا يلحق بأبنائه بعد أيام من نقله إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

توفي ناصر محمد على بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الجمعة، داخل مستشفى أسيوط الجامعي، بعد وفاة أطفاله الستة حتي الآن بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا.

وكان ناصر محمد، قد تم نقله من مستشفى المنيا إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حيث خضع للعلاج ولسلسلة من التحاليل والفحوصات الدقيقة، والتي تم إرسال عينات منها إلى معامل وزارة الصحة لتحديد الأسباب للحالة المرضية وتشخيصها ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم ليلحق بأبنائه.

كان مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، قد كشف فى وقت سابق عن تفاصيل الحالة الطبية لوالد الأطفال الأشقاء الستة المتوفين بقرية دلجا مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، حيث قال: المريض في وضع لا يهدد حياته بشكل مباشر، مع استقرار العلامات الحيوية والأعراض تحت السيطرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": النيابة العامة فى واقعة وفاة الأطفال الأشقاء الستة بقرية دلجا مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، أمرت بعمل التحاليل الطبية التى تكشف سبب الوفاة، وسيتم الإعلان عنها قريبا بعد انتهاء التحقيقات.

وتابع المصدر: النيابة العامة هي الجهة القضائية المختصة بإعلان نتيجة التحقيقات التي تتولاها وتباشرها حاليا، حتى التوصل إلى جميع مسببات الواقعة.

ونفى المصدر ما يتردد عن إصابة الأطفال بمرض غامض أو غيره من الاحتمالات التي تتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن جميع ما يتردد غير علمي ويفتقر لأي دليل ويؤدي إلى إثارة البلبلة.

كما قررت نيابة المنيا، فى وقت سابق استخراج جثتين لطفلي دلجا بديرمواس جنوب المحافظة، فى واقعة وفاة 6 أطفال، كانت آخرهم الطفلة رحمة التى تم نقلها إلى مستشفى أسيوط قبل أيام قليلة وتوفيت ، وذلك لعرضهما على الطب الشرعى، لبيان أسباب الوفاة.