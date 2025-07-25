شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية 2025 فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مكتب التنسيق أن تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى 2025 ، يكون مقتصر للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسى 2024 /2025 ، مؤكدا أنه لا يحق للطالب الحاصل على الثانوية العامة العام الماضى، دخول التنسيق الإلكتروني هذا العام، إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي، حيث إن التنسيق الإلكتروني يقتصر على طلاب العام الدراسي الحالي ( 2025/2024 ).

وأكد مكتب التنسيق إتاحة تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى من خلال أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، وهى الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بمختلف أنحاء الجمهورية.