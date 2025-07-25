شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الأولى 2025.. أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب التنسيق إتاحة تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى من خلال أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، وهى الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بمختلف أنحاء الجمهورية.

رابط موقع التنسيق الإلكترونى وذلك لطلاب الثانوية العامة 2025 ، للدخول على الموقع وتسجيل الرغبات بعد إعلان الجدول الزمنى لتسنيق المرحلة الأولى وكذلك الحد الأدنى للمرحلة من مكتب التنسيق ،إذ يمكن للطلاب تسجيل الرغبات واختيار الكليات