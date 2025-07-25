شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. "التعليم" تعلن عن بدء قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

تنسيق الجامعات 2025.. مكتب التنسيق يهيب الطلاب بسرعة التقدم لاختبارات القدرات

أهاب مكتب التنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2025 ، بسرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيتم غلقه في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري، إيذانًا بانتهاء مرحلة تسجيل اختبارات القدرات.

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 12 فى حادث تصادم ميكروباص بلودر بطريق الشلاتين

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 12 آخرون، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع لودر بطريق مرسى حميرة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفى الشلاتين المركزى .

تنسيق الجامعات 2025.. قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة من التعليم العالى

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ لتوعية وتعريف أولياء الأمور والطلاب بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

تنسيق المرحلة الأولى.. التعليم العالى تنتظر نتيجة الثانوية للكشف عن الحد الأدنى

أكدت وزارة التعليم العالى، أن مكتب التنسيق لم يتسلم نتيجة الثانوية العامة 2025، من وزارة التربية والتعليم حتى الآن، وأن الوزارة فى انتظار استلام النتيجة لدراسة مجموع الطلاب ووضع الاحصائيات والمجموع التكرارى ثم العمل على وضع الحدود الدنيا للتنسيق واعتمادها، وإعلان الجدول الزمنى لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

سعر الذهب يرتفع 10 جنيهات اليوم الجمعة وعيار 21 يسجل 4630 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بنحو 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 نحو 4630 جنيها، والجنيه الذهب بلغ 37040 جنيها.

مصدر مصري: وفد إسرائيل غادر بعد تلقيه رد حماس واستئناف المفاوضات الأسبوع المقبل

أفاد مصدر مصري لقناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن الوفد الإسرائيلي غادر بعد تلقيه رد حماس على أن تستأنف المفاوضات مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل بعد دراسة عرض حماس.

العراق يسجل ارتفاعا شديدا في الحرارة تصل لـ50 درجة مئوية

سجلت الأراضي العراقية، درجة حرارة عالية للغاية، ووصلت في مناطق عدة إلى 50 درجة مئوية، بحسب بيان لهيئة الأنواء الجوية.

تنطلق غدًا.. جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الإعدادى فى الجيزة

يبحث كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي، حيث تنطلق امتحاناتهم غدًا السبت وتستمر حتى الخميس 31 يوليو الجارى.

إيهود باراك يدعو إلى عصيان مدنى وإضراب عام فى إسرائيل لتغيير حكومة نتنياهو

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إيهود باراك إلى عصيان مدنى وإضراب عام حتى تغيير الحكومة واستقالة رئيس الوزراء الحالى بنيامين نتنياهو.

شبكة بريطانية عن عمر مرموش: نجم مصر القادم وجوارديولا اكتشف سلاحه الجديد

حظي عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي بإشادة واسعة من جانب شبكة "givemesport" البريطانية، وذلك قبل أيام قليلة على إنطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".ويقص مانشستر سيتي شريط مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بمواجهة وولفرهامبتون يوم 16 أغسطس المقبل.

وزارة التعليم تعلن عن بدء قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة الأحد المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2024 / 2025؛ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 / 7 / 2025.

بعد ظهور النتيجة.. موعد عقد امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى 2025

يبحث كثير من أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة عن موعد امتحانات الثانوية العامة دور ثان، وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى فى النصف الأول من أغسطس المقبل، حيث من المقرر أن تنطلق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة قبل 15 أغسطس المقبل.

المتطرف إيتمار بن غفير: "أؤيد تجويع سكان قطاع غزة"

في تأكيد لمخالفة القوانين الإنسانية، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، إلى تجويع أهالي قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 202.