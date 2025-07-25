شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء تنسيق المرحلة الأولى.. اعرف خطوات ترتيب الرغبات بموقع التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، والذى من المتوقع أن ينطلق منتصف الأسبوع المقبل، ينشر ”الخليج 365”، خطوات تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى حتى يتسنى للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيا، وللإطلاع على خطوات تسجيل الرغبات اضغط على الرابط التالى:-

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Dalel/Page10.pdf

أكدت وزارة التعليم العالى، أن مكتب التنسيق لم يتسلم نتيجة الثانوية العامة 2025، من وزارة التربية والتعليم حتى الآن، وأن الوزارة فى انتظار استلام النتيجة لدراسة مجموع الطلاب ووضع الاحصائيات والمجموع التكرارى ثم العمل على وضع الحدود الدنيا للتنسيق واعتمادها، وإعلان الجدول الزمنى لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وكان الدكتور جودة غانم المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أكد أنه بمجرد استلام نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم تستغرق العملية 72 ساعة لبدء العمل وإعلان موعد أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.