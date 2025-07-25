شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الكولومبي: أصدرت أمرا باعتراض أى سفينة تحمل فحما وتتجه نحو إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أنه أصدر أمرا باعتراض أي سفينة تحمل فحما وتتجه نحو إسرائيل، وأكد: لن نتواطأ مع الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وهدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بإعادة النظر في عقد الامتياز الممنوح لشركة التعدين والتجارة العالمية "جلينكور"، وذلك في حال مواصلة الشركة تصدير الفحم إلى إسرائيل.

وقال بيترو، أول أمس الأربعاء، خلال مشاركته في فعالية للطاقة نظمتها مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك): "أنا مستعد لتغيير عقد الامتياز من جانب واحد"، في إشارة إلى شركة "جلينكور" المتخصصة في إنتاج وتسويق الموارد الطبيعية والتي تدير منجم "سيريخون" الواقع في إقليم لا غواخيرا شمال شرقي البلاد.