فصائل العمل الوطني في فلسطين: نجاح جهود مصر لإدخال الشاحنات لغزة

القاهرة - سامية سيد - - نقدر جهود الدولة المصرية لإدخال المساعدات للنازحين.. نثق بقدرتها على وقف العدوان الإسرائيلي

عبرت فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطينية عن بالغ شكرها وتقديرها للجهود التي يقوم بها الأشقاء في جمهورية مصر العربية من أجل تأمين إدخال المساعدات إلى النازحين والمحاصرين من أبناء شعبنا داخل قطاع غزة .

واشارت الفصائل لنجاح الجهود المصرية في ادخال عدد من شاحنات المساعدات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ناشدت الفصائل مصر لبذل المزيد من الجهود الضاغطة لتوفير كافة المواد اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية والمواد الغذائية وحليب الأطفال ، والعمل على افشال سياسة التجويع والحرمان التي ينتهجها الاحتلال وجيشه المجرم بحق شعبنا المحاصر في قطاع غزة ، في محاولة للنيل من صموده وكسر إرادته.

شددت على ثقتها بقدرة الدولة المصرية على بذل المزيد من الضغط للوصول إلى وقف العدوان وانهاء حرب الابادة ، وإفشال كل المخططات التي تستهدف شعب فلسطين وقضيته كما أفشلت مخطط التهجير.