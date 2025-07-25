شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. لو فاتك الهندسة قائمة بـ55 معهدا هندسيا معتمدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى والجدول الزمنى للتنسيق وبعد معرفة الطلاب نتيجة الثانوية العامة 2025، ينشر الخليج 365 قائمة بالمعاهد العالية الخاصة الهندسية التى تقبل طلاب الشعبة العلمية والتى تمثل فرصة للالتحاق بها فى حالة انخفاض المجموع وعدم الالتحاق بكليات الهندسة.

ويبلغ عدد المعاهد الخاصة العالية الهندسية المعتمدة من وزارة التعليم العالى:

تضم (55) معهدًا، وهي على النحو التالى:-

1. معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة ـ الجيزة.

2. معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

3. معهد طيبة العالي للهندسة يالمعادي.

4. معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

5. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة.

6. معهد الصفوة العالي للهندسة.

7. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

8. المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

9.معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

10. معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه الجيزة.

11. الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

12. معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم.

13. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

14. معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم.

15. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

16. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

17. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

18. معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة ـ الإسكندرية.

19. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

20. المعهد العالى للهندسة ببلبيس.

21. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.

22. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

23. المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر.

24. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

25. معهد الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

26. معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

27. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

28. معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

29. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

30. المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

31. لمعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

32. المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر.

33. المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

34. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

35. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الطود – الأقصر.

36. معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

37. معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

38. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

39. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط – الإسكندرية.

40. المعهد الكندى العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

41. معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

42. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

43. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

44. المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

45. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

46. معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

47. الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

48. المعهد العالي للهندسة الالكترونية ببلبيس.

49. معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

50. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

51. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

52. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

53. المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.

54. المعهد التكنولوجى العالي ببني سويف.

55. المعهد العالي لتكنولوجيا النقل.