شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. مكتب التنسيق يهيب الطلاب بسرعة التقدم لاختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهاب مكتب التنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2025 ، بسرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيتم غلقه في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري، إيذانًا بانتهاء مرحلة تسجيل اختبارات القدرات.

وكان مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، قد أعلن أمس الخميس، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2025 ، بلغ حتى الآن 87 ألف طالب وطالبة.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٥.

وفيما يلي قائمة الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

١. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

٢. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)

٣. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان

٤. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان

٥. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا

٦. كليات علوم الرياضة