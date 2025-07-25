شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق غدًا.. جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب أولى ثانوى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث تنطلق امتحاناتهم غدًا السبت وتستمر حتى الخميس 31 يوليو الجاري.

تبدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة الجيزة، غدًا، وذلك حسب جداول الامتحانات المُعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وفيما يلي جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة:

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتربية الوطنية (أنا المصرى).

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادة العلوم المتكاملة (الكيمياء – الفيزياء – الأحياء).

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة الرياضيات.

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادتي الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الثانية.

- الخميس 31-7-2025: امتحان مادة التاريخ.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطبيق البكالوريا سيكون على طلاب مدارس اللغات والحكومية "المدارس الخاصة لغات وعربى والمدارس التجريبية والمدارس الحكومية"، على طلاب الصف الأول الثانوى العام من العام الدراسى المقبل، مما يجعلها خيارًا متاحًا وميسرًا للجميع، مع ضمان العدالة من خلال حرية الاختيار بين النظام الجديد والقديم، حيث ستكون اختيارية للطلاب وسيكون للطالب حرية اختيار بين البكالوريا والثانوية العامة دون إجبار.

وعن نظام الامتحانات في البكالوريا المصرية، أوضحت أنها عبارة عن فرصتين في كل عاد دراسي في مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، ويونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، ويجب دخول الامتحان للمرة الأولي في العام الدراسي المحدد بدون تقديم أو تأخير ويسمح بالحصول علي فرصة أخري للامتحان.