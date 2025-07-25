شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة ينظم عدة فعاليات لبرنامج "نورة" بمحافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

ضمن الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات الذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أطلق المجلس القومي للمرأة عدة فعاليات لبرنامج "نورة" على مدار ثلاثة أيام، بقرية عرب القداديح بأبنوب بمحافظة أسيوط.

وأكدت الأستاذة شيرين ماهر منسقة البرنامج أنه تم تنظيم ورشتين فنيتين علي مدار يومين ، علاوة علي ثلاثة ورش رسم علي الجداريات علي مدار ٣ أيام، وبعد الانتهاء من الورش تم تنظيم يوم ترفيهى، استهدفت ما يزيد عن ألف من الفتيات وأسرهن ، بهدف تدريبهم واكسابهم مهارات توصيل المعلومات بالفن.

يذكر أن برنامج "نورة"يستهدف الفتيات من سن 10 حتي 14 عاما، وتبلغ مدته 40 أسبوعًا، يتم خلالهم تدريب الفتيات والمراهقات وتزويدهن بالمهارات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ونشر أعراف اجتماعية إيجابية تجاه الفتيات في سن المراهقة داخل أسرهن ومجتمعاتهن المحلية وتعزيز مهاراتهن وتمكينهن، وذلك من خلال برامج وورش عمل تتيح لهن تعلم المهارات والتعبير عن أفكارهن وابداعاتهن.



مشاركة الأهالى بالفعاليات



مشاركات الأهالى



جانب من الفعاليات



جانب من برنامج فعاليات برنامج نورة بمحافظة أسيوط