تنسيق الجامعات 2025.. قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة من التعليم العالى

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ لتوعية وتعريف أولياء الأمور والطلاب بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن منظومة التعليم العالي المصرية تتميز بتنوعها الكبير، حيث تتضمن: (الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، جامعات باتفاقيات دولية، جامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، أكاديميات حكومية، المعاهد العليا)، موضحًا أن هذا التنوع يسهم في وجود تنافسية تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب، وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة، تقوم بتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية بشكل دائم؛ بهدف تعريف وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، مشيرًا إلى أنه يتم تحديث هذه القوائم باستمرار من خلال الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرسمية :

قائمة بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة بجمهورية مصر العربية:

أولًا: الجامعات الحكومية:

وتضم (28) جامعة حكومية وهي على النحو التالي:

1. جامعة القاهرة.

2. جامعة الإسكندرية.

3. جامعة عين شمس.

4. جامعة أسيوط.

5. جامعة طنطا.

6. جامعة المنصورة.

7. جامعة الزقازيق.

8. جامعة حلوان.

9. جامعة المنيا.

10. جامعة المنوفية.

11. جامعة قناة السويس.

12. جامعة جنوب الوادى.

13. جامعة بني سويف.

14. جامعة الفيوم.

15. جامعة بنها.

16. جامعة كفر الشيخ.

17. جامعة سوهاج.

18. جامعة بورسعيد.

19. جامعة دمنهور

20. جامعة أسوان.

21. جامعة دمياط.

22. جامعة السويس.

23. جامعة مدينة السادات.

24. جامعة العريش.

25. جامعة الوادي الجديد.

26. جامعة مطروح.

27. جامعة الأقصر.

28. جامعة الغردقة.

ثانيًا: الجامعات الخاصة والأهلية:

(أ) الجامعات الخاصة: وتضم (34) جامعة خاصة وهي على النحو التالي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.

29. جامعة الابتكار.

30. جامعة المدينة بالقاهرة.

31. جامعة رشيد.

32. جامعة باديا.

33. جامعة وادي النيل بالفيوم.

34. جامعة اللوتس

(ب) الجامعات الأهلية وتضم (32) جامعة أهلية وهي على النحو التالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

21. جامعة السويس الأهلية.

22. جامعة دمنهور الأهلية.

23. جامعة القاهرة الأهلية.

24. جامعة عين شمس الأهلية.

25. جامعة سوهاج الأهلية.

26. جامعة كفر الشيخ الأهلية.

27. جامعة الوادي الجديد الأهلية.

28. جامعة الفيوم الأهلية.

29. جامعة طنطا الأهلية.

30. جامعة الأقصر الأهلية.

31. جامعة دمياط الأهلية.

32. جامعة مدينة السادات الأهلية.

ثالثًا: جامعات بقوانين خاصة:

جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

رابعًا: جامعات باتفاقيات دولية:

وتضم (6) جامعات وهي على النحو التالي:

1. الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

2. الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

3. الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU).

4. جامعة اسلسكا.

5. جامعة برلين الألمانية بالجونة.

6. جامعة سنجور.

خامسًا: جامعات باتفاقيات إطارية:

1. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

2. الجامعة العربية المفتوحة.

سادسًا: أفرع الجامعات الأجنبية:

تم إنشاؤها وفقًا لقانون 162 لسنة 2018 والصادر بشأنها قرارات جمهورية:

1. مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون.

2. مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية.

3. مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

4. مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).

5. مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية.

سابعًا: الجامعات التكنولوجية:

(أ) تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، وتضم (12) جامعة تكنولوجية وهي على النحو التالي:

1. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2. جامعة الدلتا التكنولوجية.

3. جامعة بني سويف التكنولوجية.

4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5. جامعة برج العرب التكنولوجية.

6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

8. جامعة سمنود التكنولوجية.

9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

10. جامعة حلوان التكنولوجية.

11. جامعة الفيوم التكنولوجية.

12. جامعة أسيوط التكنولوجية.

(ب) جامعات تكنولوجية خاصة:

1. جامعة السويدي للتكنولوجيا.

2. جامعة ساكسوني مصر.

ثامنًا: أكاديميات حكومية تُشرف عليها وزارة التعليم العالي:

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

تاسعًا: المعاهد العالية:

يبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حاليًا (206) معهدًا، موزعة على ( قطاعات أكاديمية مُتخصصة (هندسة، تجاري، علوم وحاسب، إعلام ولغات، خدمة اجتماعية، سياحة وفنادق، علوم صحة وتمريض، زراعة)، وهي على النحو التالي:-

• المعاهد الخاصة العالية الهندسية:

تضم (55) معهدًا، وهي على النحو التالى:-

1. معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة ـ الجيزة.

2. معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

3. معهد طيبة العالي للهندسة يالمعادي.

4. معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

5. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة.

6. معهد الصفوة العالي للهندسة.

7. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

8. المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

9.معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

10. معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه الجيزة.

11. الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

12. معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم.

13. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

14. معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم.

15. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

16. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

17. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

18. معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة ـ الإسكندرية.

19. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

20. المعهد العالى للهندسة ببلبيس.

21. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.

22. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

23. المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر.

24. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

25. معهد الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

26. معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

27. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

28. معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

29. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

30. المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

31. لمعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

32. المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر.

33. المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

34. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

35. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الطود – الأقصر.

36. معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

37. معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

38. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

39. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط – الإسكندرية.

40. المعهد الكندى العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

41. معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

42. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

43. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

44. المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

45. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

46. معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

47. الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

48. المعهد العالي للهندسة الالكترونية ببلبيس.

49. معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

50. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

51. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

52. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

53. المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.

54. المعهد التكنولوجى العالي ببني سويف.

55. المعهد العالي لتكنولوجيا النقل.

• المعاهد الخاصة العالية (الشعبة التجارية):

وتضم (71) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

2. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

3. المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس.

4. المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط – الاسكندرية.

5. المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية بسوهاج.

6. معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات.

7. المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا – بدمياط.

8. معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية بالقاهرة.

9. معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية بالمنصورة.

10. المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية.

11. معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم.

12. معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة - المريوطية - الهرم.

13. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

14. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات - التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

15. المعهد العالي للإدارة والحاـسب الآلي براس البر.

16. المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة ـ بطنطا.

17. المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

18. المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول.

19. المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة.

20. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

21. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

22. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

23. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.

24. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

25. المعهد التكنولوجي العالي فرع بمدينة مرسى مطروح.

26. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

27. معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

28. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف – الإسكندرية.

29. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

30. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

31. معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش (المقر المؤقت الإسماعيلية).

32. المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة,

33. معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي التجمع الأول ـ القاهرة الجديدة.

34. المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش (المقر المؤقت الإسماعيلية).

35. معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة.

36. معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

37. المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبي المطامير ـ محافظة البحيرة.

38. معهد الوادى العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية.

39. المعهد العالي للعلوم الإدارية بـ 6 أكتوبر.

40. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة.

41. المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة بالاسكندرية.

42. معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت.

43. المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية.

44. المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية - التجمع الخامس - بالقاهرة الجديدة.

45. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم.

46. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية.

47. معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.

48. معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

49. المعهد الكندي العالي للإدارة بـ 6 أكتوبر.

50. المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا.

51. معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي بكلية البنات القبطية بالعباسية (طالبات فقط).

52. معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة (طالبات فقط).

53. معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات (طالبات فقط).

54. المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة.

55. المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة طريق بلبيس - الشرقية.

56. معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه – الجيزة.

57. المعهد العالي للعلوم الادارية بأوسيم – الجيزة.

58. المعهد العالي للعلوم الادارية – ببلقاس.

59. المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

60. معهد العجمى العالى للعلوم الإدارية بالإسكندرية.

61. المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة – الدقهلية.

62. المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج.

63. المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف.

64. معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي برأس البر – محافظة دمياط.

65. معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة.

66. المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات التجمع الأول – القاهرة الجديدة.

67. المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدنية بدر.

68. المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.

69. المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بأخميم سوهاج.

70. معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

71. معهد أكتوبر العالي للاقتصاد.

• المعاهد الخاصة العالية "شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات"

وتضم (15) معهدًا، وهي على النحو التالي:

1. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

2. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

3. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ 6 أكتوبر.

4. معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس. الصحراوي ك 21.

5. معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية بالقاهرة.

6. معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة – المريوطية - الهرم.

7. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

8. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

9. المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

10. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة - بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

11. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 اكتوبر.

12. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

13. معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

14. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق بسقارة – الجيزة.

15. المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

• المعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام :

وتضم (19) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. المعهد العالي للغات بمصر الجديدة.

2. المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر.

3. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

4. معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت.

5. المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة.

6. المعهد العالي للغات بالمنصورة.

7. معهد المنيا العالى للغات.

8. المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان.

9. المعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر.

10. المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس.

11. المعهد الدولي العالى للإعلام بمدينة الشروق.

12. معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم.

13. معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة.

14. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

15. المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط – الإسكندرية.

16. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

17. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش المقر المؤقت الإسماعيلية.

18. أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

19. المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

• المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق:

وتضم (19) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر.

2. معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

3. المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

4. معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء.

5. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف - الإسكندرية.

6. المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

7. المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط - الإسكندرية.

8. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث ).

9. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث).

10. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

11. معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم.

12. المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية.

13. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية (إيجوث).

14. المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

15. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

16. المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - الجيزة.

17. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش المقر المؤقت بالإسماعيلية.

18. المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

19. المعهد التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا.

• المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية:

وتضم (16) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.

2. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

3. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

4. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.

5. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

6. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

7. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.

8. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر.

9. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان - فرع قنا.

10. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

11. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

12. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية.

13. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (طالبات فقط).

14. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

15. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

16. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

• المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية:

وتضم (9) معاهد، وهي على النحو التالى:-

1. المعهد الفني للتمريض بالجونة - محافظة البحر الأحمر.

2. المعهد الفني للتمريض بالدقهلية - شربين.

3. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

4. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

5. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

6. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين - الدقهلية.

7. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.

8. المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

9. المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا.

• المعاهد الخاصة العالية الزراعية:

وتضم (2) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة.

2. المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط.

• عاشرًا: الكليات التكنولوجية:

توجد ( 8 ) كليات تكنولوجية تضم (44) معهدًا فنيًا متوسطًا وهي على النحو التالي:

1- الكلية التكنولوجية بالمطرية (القاهرة):

وتضم (6) معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني التجاري بالمطرية.

2. المعهد الفني التجاري بشبرا

3. المعهد الفني الصناعي بالمطرية.

4. المعهد الفني الصناعي بشبرا.

5. المعهد الفني للرى والصرف بالمطرية.

6. المعهد الفني للسياحة والفنادق بالمطرية.

2- الكلية التكنولوجية بالصحافة (القاهرة):

وتضم (4) معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة.

2. المعهد الفني الصناعي للبصريات.

3. المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان.

4. المعهد الفني التجاري بالروضة.

3- الكلية التكنولوجية بقويسنا (المنوفية):

وتضم (5) معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني التجاري بقويسنا.

2. المعهد الفني التجاري ببنها.

3. المعهد الفني التجاري بطنطا.

4. المعهد الفني الصناعي بقويسنا.

5. المعهد الفني الصناعي ببنها.

4- الكلية التكنولوجية بالمحلة (المحلة الكبرى):

وتضم (5) معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى.

2. المعهد الفني التجاري بالزقازيق.

3. المعهد الفني التجاري بالمنصورة.

4. المعهد الفني الصناعي بالزقازيق.

5. المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى.

5- الكلية التكنولوجية بالإسكندرية:

وتضم (4) معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني التجاري بالإسكندرية

2. المعهد الفني التجاري بدمنهور

3. المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية

4. المعهد الفني للسياحة والفنادق بالإسكندرية.

6- الكلية التكنولوجية ببورسعيد

وتضم (7) معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني التجاري ببورسعيد.

2. المعهد الفني التجارى بالعريش.

3. المعهد الفني الصناعى ببورسعيد.

4. المعهد الفني للمنشات البحرية ببورسعيد.

5. المعهد الفني الصناعي ببئر العبد.

6. المعهد الفني للسياحة والفنادق ببورسعيد.

7. المعهد الفني التجاري بدمياط.

7- الكلية التكنولوجية بوسط الوادي

وتضم (4) معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفنى التجاري بسوهاج.

2. المعهد الفنى التجاري بأسيوط.

3. المعهد الفنى الصناعي بسوهاج.

4. المعهد الفنى للري والمساحة بأسيوط.

8- الكلية التكنولوجية بجنوب الوادي (قنا)

وتضم (9) معاهد وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني التجاري بقنا.

2. المعهد الفني التجاري بأسوان.

3. المعهد الفني الصناعي بقنا.

4. المعهد الفني الصناعي بأسوان.

5. المعهد الفني للري والمساحة بقنا.

6. المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر.

7. المعهد الفني للسياحة والفنادق بقنا.

8. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.

9. المعهد الفني للألومنيوم بنجع حمادي.

• الحادي عشر: المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة

وتضم (12) معهدًا وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني الصحي بإمبابة.

2. المعهد الفني الصحي بالإسكندرية.

3. المعهد الفني الصحي بطنطا.

4. المعهد الفني الصحي ببنها.

5. المعهد الفني الصحي بالمنصورة.

6. المعهد الفني الصحي بالزقازيق.

7. المعهد الفني الصحي ببورسعيد.

8. المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية.

9. المعهد الفني الصحي ببني سويف.

10. المعهد الفني الصحي بأسيوط.

11. المعهد الفني الصحي بسوهاج.

12. المعهد الفني الصحي بأسوان.