تنسيق المرحلة الأولى.. التعليم العالى تنتظر نتيجة الثانوية للكشف عن الحد الأدنى

أكدت وزارة التعليم العالى، أن مكتب التنسيق لم يتسلم نتيجة الثانوية العامة 2025، من وزارة التربية والتعليم حتى الآن، وأن الوزارة فى انتظار استلام النتيجة لدراسة مجموع الطلاب ووضع الاحصائيات والمجموع التكرارى ثم العمل على وضع الحدود الدنيا للتنسيق واعتمادها، وإعلان الجدول الزمنى لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وكان الدكتور جودة غانم المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أكد أنه بمجرد استلام نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم تستغرق العملية 72 ساعة لبدء العمل وإعلان موعد أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.