شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بشن حملات لضبط الاسكوتر الكهربائى للأطفال من الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع إدارة المرور بتنفيذ حملات لضبط الاسكوتر الكهربائي للأطفال (موتوسيكل صغير) من الشوارع، وذلك عقب تلقي عدد كبير من شكاوى المواطنين بشأن حوادث وقعت باستخدام تلك المركبات بالإضافة إلى ما تسببه من مخاطر على حياة المارة وقائديها.

وأوضح المحافظ، أن الإسكوتر الكهربائى للأطفال لا يتم ترخيصه ويُستخدم في الأماكن العامة والطرق من قِبَل الصبية والأطفال كلعبة مما يؤدى إلى وقوع حوادث متكررة نتيجة القيادة المتهورة وغير الواعية، فضلًا عن استغلاله في أعمال خارجة عن القانون.

وأشار المحافظ، إلى أنه قد تم رصد قيام بعض الأفراد بتأجير هذه المركبات لطلاب المدارس والصغار وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المجتمع بأسره.

وفي هذا الإطار، شدّد المهندس عادل النجار على ضرورة التصدي الحازم لمظاهر الفوضى في استخدام وسائل التنقل غير المرخصة، والعمل على دراسة الآليات القانونية والتنظيمية التى تضمن السيطرة على استخدام هذه المركبات بما لا يتسبب في تهديد حياة المواطنين أو إزعاج راحتهم.

وأكد النجار، أن المحافظة لن تتهاون مع أي سلوكيات تمثل خطورة على الأمن العام، وأن سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، تمثل أولوية قصوى لدى الأجهزة التنفيذية.

ودعا محافظ الجيزة أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بمخاطر استخدام "الاسكوتر الكهربائي" في الأماكن العامة والطرق وعدم السماح لهم باستخدامه دون رقابة أو وعي بخطورته.