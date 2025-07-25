شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل ارتفاعا شديدا في الحرارة تصل لـ50 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت الأراضي العراقية، درجة حرارة عالية للغاية، ووصلت في مناطق عدة إلى 50 درجة مئوية، بحسب بيان لهيئة الأنواء الجوية.



وقالت الهيئة، إن "درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة، كالتالي: بغداد وديالى وبابل وكركوك وصلاح الدين والنجف الأشرف 48، كربلاء المقدسة وأربيل 47، الأنبار والسليمانية 46، دهوك 45، نينوى والديوانية وواسط وذي قار والمثنى 49، وميسان والبصرة 50".



وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي، أن " طقس الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، أن العراق يواجه أزمة جفاف غير تعد الأسوأ منذ عام 1933، وذلك بسبب قلة تساقط الأمطار وانخفاض الإيرادات المائية الواردة من دول المنبع، وقد أدى هذا الوضع إلى تدهور كبير في الخزين المائي للبلاد، مما يهدد بتداعيات خطيرة على الأمن المائي والاقتصاد الوطني.