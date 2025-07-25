شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مصرى: دخول 161 شاحنة مساعدات إلى غزة بدءا من أمس وحتى فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مصدر مصري لقناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بدخول 161 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة بدءا من أمس وحتى فجر اليوم من معبري "زكيم" شمال القطاع وكرم أبو سالم.

وتحدث المصدر عن أن قافلة المساعدات الإنسانية تشتمل على شحنات من الدقيق ولبن الأطفال والمواد الغذائية مع استمرار دخول المساعدات لليوم الثالث.