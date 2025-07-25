الارشيف / أخبار مصر

مصدر مصرى: دخول 161 شاحنة مساعدات إلى غزة بدءا من أمس وحتى فجر اليوم

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد شعلان

الجمعة، 25 يوليو 2025 11:23 ص

أفاد مصدر مصري لقناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بدخول 161 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة بدءا من أمس وحتى فجر اليوم من معبري "زكيم" شمال القطاع وكرم أبو سالم.

وتحدث المصدر عن أن قافلة المساعدات الإنسانية تشتمل على شحنات من الدقيق ولبن الأطفال والمواد الغذائية مع استمرار دخول المساعدات لليوم الثالث.

