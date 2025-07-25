شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تطلق (10) قوافل دعوية كبرى اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، عشر قوافل دعوية كبرى، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الرشيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وذلك ضمن خطة الوزارة الدعوية الشاملة، التى تستهدف تعزيز الوعى الدينى والثقافى فى مختلف المحافظات.

وتشمل القوافل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في نشاط الطفل، في سياق متكامل يجمع بين الخطاب الديني والتثقيفي والترفيهي، ويعزز من تواجد الأئمة في الميدان، بما يسهم في تحقيق الرسالة التنويرية للوزارة.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرار جهودها لنشر القيم الأخلاقية والمجتمعية المستمدة من صحيح الدين، من خلال تكثيف القوافل الدعوية والتفاعل المباشر مع المواطنين في مختلف المناطق.