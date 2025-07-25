شكرا لقرائتكم خبر عن خدعة "تحديث البيانات".. حيلة جديدة للاستيلاء على أموالك من حسابك البنكي والان مع تفاصيل الخبر

اتجهت جريمة انتحال الصفة فى الفترة الأخيرة لخدمة العملاء بالبنوك للاستيلاء على أموال عملاء البنوك، وهى أحد أوجه جرائم النصب التى يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتى يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال، ويستعرض الخليج 365 فى السطور التالية 8 معلومات عن عصابة الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى، والتى جاءت كالتالي:



- الجهات المختصة تباشر التحقيقات مع 4 متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني.

- المتهمون مارسوا نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة.

- احتالوا على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء والادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية -على خلاف الحقيقة.

- استولوا على بيانات البطاقات واستخدموها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية.

- اتخاذ القائمون على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

- ضبط بأحراز المتهمين (هواتف محمولة)، عدد من إيصالات السحب لمحفظة إحدى شركات المحمول

- ظهر بالهواتف المضبوطة(صور العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية).

- المتهمون أقروا بما ذكر بالعلومات الأمنية.