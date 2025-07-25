شكرا لقرائتكم خبر عن الغوص فى الغردقة.. شعاب مرجانية وغابة بحرية على عمق 22 مترًا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، إن مدينة الغردقة تضم عددًا كبيرًا من مواقع الغوص المتميزة، الواقعة ضمن نطاق محمية الجزر الشمالية، وتتميز بتنوعها البيئى وجمالها الطبيعى، ما يجعلها من أبرز وجهات الغوص فى مصر.

وأشار مدير محميات البحر الأحمر، إلى أن من بين هذه المواقع الشعاب المرجانية المحيطة بجزيرة أبو رمادة الشهيرة، والتى تعد من أبرز مواقع الغوص فى المنطقة، حيث تشتهر بتنوع الكائنات البحرية التى تعيش بها، بالإضافة إلى احتوائها على تشكيلات نادرة من الشعاب المرجانية.

وأضاف أن من بين أبرز المعالم أيضًا موقع حطام سفينة “سوزانا”، والذى يقع على عمق يتراوح بين 15 إلى 17 مترًا، ويمكن الوصول إليه سواء عن طريق القوارب أو من الشاطئ، ويُعتبر هذا الموقع مناسبًا لمختلف مستويات الغواصين، ويتميز بوجود أسماك نابليون الضخمة التى تجذب محبى الحياة البحرية.

وأوضح أن موقع “أم قمر”، القريب من جزيرة تحمل الاسم ذاته، يعد من المواقع الفريدة أيضًا، ويظهر على شكل هلال تتوسطه منارة بحرية، ويمتد منه حاجز من الشعاب المرجانية، ويضم ما يشبه “غابة بحرية” صغيرة على عمق يصل إلى 22 مترًا، ويستغرق الوصول إلى الموقع نحو 90 دقيقة بالقارب من الغردقة.

وأكد مدير محميات البحر الأحمر، أن هذه المواقع تسهم فى تعزيز مكانة الغردقة كوجهة سياحية عالمية لعشاق الغوص والطبيعة البحرية، فى ظل الحفاظ على توازن النظام البيئى واستدامة الموارد الطبيعية.



الغوص فى اعماق الغردقة



جنسيات مختلفة تمارس الغوص فى الغردقة



رحلات الغوص فى البحر الأحمر