الأوقاف تطلق (10) قوافل دعوية بالمديريات اليوم ضمن النشاط الدعوى للواعظات

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف اليوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025 م (10) قوافل دعوية للواعظات إلى مديريات أوقاف: (القاهرة – الجيزة – الشرقية – الغربية – الدقهلية – المنيا – دمياط – بني سويف – الأقصر – سوهاج)، وذلك تحت عنوان: "آفة التنمر وأثرها على فقدان الثقة لدى الأطفال".

وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي، والتصدي لمظاهر التراجع القيمي والأخلاقي في المجتمع، خاصة ما يتعلق بتنشئة الأطفال وحمايتهم نفسيًّا وسلوكيًّا.

ومن المقرر أن يسبق انطلاق القوافل مقرأة للواعظات، تعزيزًا للجانب العلمي والتأصيلي في أداء الرسالة الدعوية، مع التركيز على الجانب التربوي وأثر التنمر في تراجع ثقة الطفل بنفسه وانعكاسات ذلك على الأسرة والمجتمع.

وتؤكد الوزارة استمرار دعمها لدور الواعظات في مختلف المحافظات، باعتبارهن شريكات أساسيات في حمل رسالة الإصلاح والتوعية، ضمن الخطة الدعوية الطموحة التي تنتهجها الوزارة في شتى ربوع الوطن.