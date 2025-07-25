شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة يدعمون موقف مصر فى استئناف إدخال المساعدات إلى غزة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة في مصر عن دعمهم الكامل للموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكدت هذه الشخصيات في بيانات وتصريحات صحفية أن الموقف المصري يُجسّد التزامًا تاريخيًا وأخلاقيًا تجاه الشعب الفلسطيني، ويعكس دور مصر الريادي في دعم القضايا العربية، وحرصها على التخفيف من معاناة المدنيين في غزة في ظل الظروف الكارثية التي يعيشونها بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع.

وثمّن السياسيون الجهود الدبلوماسية والأمنية التي تبذلها الدولة المصرية على كافة المستويات، سواء مع الأطراف الإقليمية أو الدولية، من أجل استئناف تدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وفتح ممرات إنسانية آمنة.

من جانبه، شدد عدد من رؤساء الأحزاب على أن دعم موقف الدولة المصرية في هذا الملف هو واجب وطني، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية لوقف نزيف الدم الفلسطيني وضمان وصول المساعدات دون عوائق.

كما دعا مثقفون وشخصيات عامة إلى تكثيف التضامن المدني مع أهالي غزة، والتأكيد على أن موقف مصر نابع من ثوابت قومية لا تتغير مهما بلغت الضغوط.