شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب اليوم عن عددٍ من المناطق فى الجيزة لمدة 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مناطق "جزيرة محمد، عزبة الخلايفة، مخزن الأنابيب، بشتيل البلد، المسابك، فيلا مرجان، جزء من وراق العرب"، لمدة 6 ساعات، وذلك بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الجمعة الموافق 25/ 7/ 2025 إلى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 26/ 7 /2025.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى وجود تسريب بخط مياه الشرب قطر 800 مم، أسفل مترو محطة الطريق الدائري" الخط الثالث"، الأمر الذى يستلزم قطع المياه لتنفيذ أعمال ربط خط المياه الجديد على الخط القائم بعيدًا عن محطة مترو الأنفاق.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.