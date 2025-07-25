شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف والأزهر ينظمان قافلتين دعويتين إلى الإسكندرية وسوهاج اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الأوقاف بالاشتراك مع الأزهر الشريف، اليوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025م، قافلتين دعويتين مشتركتين إلى محافظتي الإسكندرية وسوهاج، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسستين، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

وتضم القافلتان عشرة علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، حيث تنتشر خطبهم ودروسهم الدعوية في عدد من المساجد الكبرى بالمحافظتين، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي الرشيد، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز قيم الانتماء الوطني.

وتأتي هذه القوافل في إطار خطة وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لنشر الوعي الديني السليم، ومواصلة الجهود التوعوية الميدانية لخدمة المجتمع، وتفعيل دور المسجد في البناء الإيماني والفكري والوطني.