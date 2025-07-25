شكرا لقرائتكم خبر عن قدم الآن.. وظائف فى الصيدلة وخدمة العملاء والتوصيل برواتب تصل لـ9400 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على وظائف نشرة التوظيف نصف الشهرية، بالتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص، عن فرص عمل متنوعة فى عدد من التخصصات والمهن، بمرتبات تبدأ من 6000 جنيه وتصل إلى 9400 جنيه شهريا، وذلك للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، فى إطار جهود وزارة العمل لتوفير فرص لائقة ومستمرة للشباب فى مختلف المحافظات.

• أبرز الوظائف المتاحة: 30 صيدليا

▪︎ المؤهل: بكالوريوس صيدلة – حديثو التخرج

▪︎ الراتب: يبدأ من 9400 جنيه

50 مندوب توصيل

▪︎ الخبرة: سنة

▪︎ الراتب: من 8500 إلى 9000 جنيه

30 مساعد صيدلي

▪︎ الخبرة: سنة – من الجنسين

▪︎ الراتب: من 6000 إلى 8500 جنيه

10 موظفين كول سنتر

▪︎ الخبرة: سنة

▪︎ الراتب: من 6500 إلى 8500 جنيه

5 موظفين خدمة عملاء

▪︎ الخبرة: 6 أشهر

▪︎ الراتب: من 6500 إلى 7000 جنيه

10 معاونين خدمات

▪︎ الخبرة: 6 شهور

▪︎ الراتب: حسب الاتفاق

• الشروط العامة:

المؤهل المطلوب: عالى أو متوسط

الفئة العمرية: من 22 حتى 45 عاما

ودعت النشرة الراغبين فى التقدم إلى التواصل مع المدير المسئول: أ. مريم محروس، عبر الرقم:

01055971003.

وتأتى هذه النشرة ضمن الجهود المستمرة لوزارة العمل لتوفير وظائف تناسب مختلف التخصصات والفئات العمرية، وتلبية احتياجات السوق من الكوادر المؤهلة، وذلك ضمن خطة الدولة لخفض معدلات البطالة وتحقيق التمكين الاقتصادى للشباب.