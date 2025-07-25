شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نستغرب تصريحات المبعوث الأمريكى السلبية من موقف الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت حركة حماس عن استغرابها الشديد من تصريحات المبعوث الأمريكى ويتكوف السلبية تجاه موقف الحركة من مفاوضات وقف إطلاق النار

وأكدت حماس "قدمنا ردنا الأخير بعد مشاورات موسعة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء والدول الصديقة وتعاطينا بإيجابية مع جميع الملاحظات".

وأشارت "الحركة تعاملت منذ بداية المسار التفاوضي بكل مسؤولية وطنية ومرونة وحرصت على التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان وينهي معاناة شعبنا في غزة".

وأضافت حماس "نؤكد حرصنا على استكمال المفاوضات والانخراط فيها بما يسهم في تذليل العقبات والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار".

وأكدت الحركة " الوسطاء عبروا عن ترحيبهم وارتياحهم لموقفنا البناء والإيجابي الذي يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق شامل".

يذكرأن، قال المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، إنه قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من حركة حماس.

وأكد ويتكوف أن رد حماس يُظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار فى غزة.

وأضاف "رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، لا يبدو أن حماس منسقة أو حسنة النية"، مؤكدا " سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقرارًا لسكان غزة.

وأشار ويتكوف "من المؤسف أن تتصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية. نحن مصممون على السعى لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة".