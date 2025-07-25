شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. دار الإفتاء: السبت أول أيام شهر صفر لعام 1447 هجريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية نشاطًا حكوميًا مكثفًا فى عدد من الملفات الحيوية والخدمية، حيث تابعت الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فى مجالات التعليم، والصحة، والتنمية المحلية. ويعرض ”الخليج 365” أبرز ما جاء فى هذا الحصاد:

دار الإفتاء: السبت أول أيام شهر صفر لعام 1447 هجريًا

القاهرة فى الظل 40 درجة.. تحذير من وصول الموجة شديدة الحرارة لذروتها غدا

السكة الحديد تنهى خدمة مشرف قطار بسبب تأخير الركاب نصف ساعة بمحطة تلا

وزارة الصحة تتخذ خطوات جادة لتحسين أوضاع الأطباء وتعزيز بيئة العمل

اتحاد العمال ينعى وفاة شقيق رئيس المجلس.. والعزاء السبت بمسجد آل رشدان

191 مسجدا بقنا مرشحة لتنفيذ بروتوكول الفصول التعليمية للأطفال فى بيوت الله

هيئة الدواء تختتم ورشة عمل لمحاكاة الاستجابة التنظيمية للطوارئ الصحية

تنسيق الجامعات 2025.. كليات تقبل طلاب الشعبة الأدبية فى الجامعات الحكومية

الصحة العالمية تمنح تيمور الشرقية شهادة خلوها من الملاريا

تعرف على كليات جامعة الابتكار 2025-2026.. برامج متميزة وخصومات دراسية تصل إلى 90%

كبار علماء الدين يشاركون فى عقد قران ابنة وزير الأوقاف السابق محمد مختار جمعة

وزيرة التضامن: نستهدف تحقيق مصلحة نزلاء دور الرعاية