شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ غدًا.. جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب ابتدائى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية في محافظة الجيزة غدا السبت الموافق 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا لجداول الامتحانات المُعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جداول امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف الدراسية، وذلك على النحو التالي:

- الصفوف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي (نظام فصل واحد): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو.

- الصف الثالث الابتدائي (عام، مكفوفين، صم وضعاف السمع): خلال الفترة من 26 حتى 28 يوليو 2025.

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (عام ، مكفوفين، ضعاف السمع): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو 2025.

وجاءت جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف ابتدائي في محافظة الجيزة على النحو التالي:

أولًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الابتدائي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي الرياضيات ومحتوى متعدد.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

ثانيًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT.

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الرياضيات.

ثالثًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT.

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الرياضيات.

رابعًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT.

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الرياضيات.