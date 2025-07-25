شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط وأوراق وظيفة مهندس جودة "كهرباء / ميكانيكا" بالمونوريل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة النقل عن حاجتها لمهندسين جودة "كهرباء / ميكانيكا" للتعيين بمشروع المونوريل، وينشر الخليج 365 شروط والأوراق المطلوبة للتقدم للوظيفة بمشروع المونوريل الجاري تشغيله تجريبي بخط شرق النيل من العاصمة الإدارية الجديدة لمدينة نصر.

الشروط:

- ذكور فقط.

المؤهل العلمي المطلوب: بكالوريوس هندسة كهرباء بجميع تخصصاتها / ميكاترونيكس / اتصالات / ميكانيكا).

التقدير العام جيد على الاقل.

السن لا يزيد السن عن ( 35 عام) وقت التقديم للمسابقة.

محل الإقامة من قاطني القاهرة الكبرى.

أدى الخدمة العسكرية أو معاف منها.

ليس لديه سجلات جنائية.

الإلمام باللغة الانجليزية القبول لا يقل عن 70% من نتيجة اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).

اجادة الحاسب الآلي.

اجتياز الاختبارات الشخصية.

اجتياز الاختبارات الطبية والنفسية بالمجمع الطبي لهيئة سكك حديد مصر طبقاً وشروط الوظيفة).

يقبل العمل بنظام الورديات. -

خبرة لا تقل عن 5 سنوات .

القدرة على تحمل المسئولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي والالتزام باللوائح والقوانين.

المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب:

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من كارنية نقابة المهندسين

صورة من موقف التجنيد.

صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة شهادات خبرة إن وجد).

طريقة التقديم :

ويتم التقديم الإلكتروني فقط عبر الموقع الرسمي:

https://www.cairometro.gov.eg/ar/jobs

وذلك خلال الفترة من 20 / 7 / 2025 حتى 2025/7/30