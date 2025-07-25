شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25 يوليو بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 25 يوليو 2025 12:00 ص
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 29 ص
موعد صلاة الظهر 1:01 م
موعد صلاة العصر 38: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:53 م
موعد صلاة العشاء 9:21 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 1:07 م
موعد صلاة العصر 4:46 م
موعد صلاة المغرب 8:01 م
موعد صلاة العشاء 9:31 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:58 م
موعد صلاة العصر 4:35 م
موعد صلاة المغرب 7:50 م
موعد صلاة العشاء 9:19 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
وقت صلاة الظهر 12:49 م
موعد صلاة العصر 4:21 م
وقت صلاة المغرب 7:37 م
وقت صلاة العشاء 9:02 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:43 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 م
موعد صلاة العصر 18: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:35 م
موعد صلاة العشاء 8:56 م
