مشروعات صغيرة بتمويلات تصل لـ20 مليون جنيه من بنك ناصر.. تفاصيل

يتزايد بحث كثير من الشباب عن معرفة طريقة للحصول على مشروعات صغيرة بتمويلات مالية، للمساعدة على الدخول في سوق العمل عبر مشروعات صغيرة قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، وذلك في إطار ثقافة العمل الحر.

وفي هذا الإطار يقدم بنك ناصر الاجتماعي برنامج تمويلي مخصص للمشروعات الصغيرة، تحت شعار "بدايتها فكرة"، وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير فرص عمل جديدة، لدعم ريادة الأعمال وتحفيز المواطنين على الاندماج في الاقتصاد الرسمى.

وتبدأ قيمة التمويل من 200 ألف جنيه وتصل إلى 20 مليون جنيه للعميل الواحد، مع فترات سداد مرنة تبدأ من سنة وحتى خمس سنوات، وذلك بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع.

ويتاح التمويل لكل من يمتلك فكرة مشروع قابلة للتنفيذ أو مشروعًا قائمًا يحتاج إلى التوسع أو التطوير، فالهدف الرئيسي هو دعم المشروعات المنتجة التي تسهم في زيادة الدخل وتشغيل الشباب.

وحدد البنك مجموعة من المستندات المطلوبة للحصول على التمويل، من بينها:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل والضامن.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة موجهة للبنك.

- عقد تمليك أو إيجار لمقر النشاط والمخازن مثبت التاريخ أو موثق.

-إيصال مرافق حديث لمقر النشاط.

- مستخرج حديث من السجل التجاري، والبطاقة الضريبية وشهادة الموقف الضريبي.

- شهادة تأمينية للمشروع والتراخيص المطلوبة للنشاط.

- دراسة جدوى للمشروعات الجديدة أو القوائم المالية للمشروعات القائمة.

- شهادة عدم إفلاس أو بروتستو عدم دفع حديث.